Житель небольшого американского городка при ремонте собственного дома обнаружил в стене странную записку.
"Все стало только хуже": мужчина прочитал найденную дома записку, которую специально спрятали 50 лет назад
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YX
YYYYYYY XXXXXXX
Ну а у нас и сравнивать не надо ...в полной Ж...
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17 час.
ЧилиИвано
Все и так знают, всего нам мало... Однако через 30 лет только вспоминать, как хорошо мы живём теперь! За Урал от отравы радиоактивной бежать не надо, здоровая пища кругом, пей, ешь что хочешь, даже без дозиметра..... Вы, дорогие, просто не знаете, какова, она Ж....! Вот и подробности уже не охота знать, они в Веда... да ну на..., пока не случилось - МЫ СЧАСТЛИВЫ!
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16 час.
Ч
ЧилиИвано
Одно только радует за внуков наших - после того, как все увидят, как мы все вместе, и американцы и россияне и европейцы, все мы как нагадили ядрён батоном - тогда наши внуки, правнуки поймут, что жить будем в МИРЕ, нахрен эти войны. Как говорила Ванга - тысячелетний мир будет на Земле, наши внуки поживут. Золотое вкрапление (10тыс.лет) называется, в эту нашу Кали-югу (432тыс.лет),и опять таки подробности.... уже сами знаете, много вам раз сказал, надеюсь не 8 бит памяти.
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16 час.
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