"Все стало только хуже": мужчина прочитал найденную дома записку, которую специально спрятали 50 лет назад

YX YYYYYYY XXXXXXX Ну а у нас и сравнивать не надо ...в полной Ж...

ЧилиИвано Все и так знают, всего нам мало... Однако через 30 лет только вспоминать, как хорошо мы живём теперь! За Урал от отравы радиоактивной бежать не надо, здоровая пища кругом, пей, ешь что хочешь, даже без дозиметра..... Вы, дорогие, просто не знаете, какова, она Ж....! Вот и подробности уже не охота знать, они в Веда... да ну на..., пока не случилось - МЫ СЧАСТЛИВЫ!