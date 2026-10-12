В Калманском районе ночной пожар уничтожил школу, где учились 30 детей

В селе Шилово Калманского района минувшей ночью произошел крупный пожар. Огонь охватил местную школу, которую жители называют сердцем села.
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