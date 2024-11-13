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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид с 999 очками идет на 99-м месте в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Капитан «Эдмонтона» набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (4:3 ОТ).  В активе 27-летнего канадца стало 17 (5+12) очков в 13 играх в текущем сезоне.

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