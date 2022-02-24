Как россияне отреагировали на признание Путиным ЛНР и ДНР

КОРОТКО Наш канал стремится предоставлять своим подписчикам и вообще всем людям, которые нас постоянно читают, оперативную и, по возможности, максимально объективную информацию по самым актуальным темам и событиям, происходящим в нашей стране.
КОРОТКО Наш канал стремится предоставлять своим подписчикам и вообще всем людям, которые нас постоянно читают, оперативную и, по возможности, максимально объективную информацию по самым актуальным темам и событиям, происходящим в нашей стране.
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