IZ: В списке гостей Ивлеевой была Ксения Бородина и Саша Спилберг

В числе приглашенных на провокационную вечеринку, организованную блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой, оказались блогеры-миллионники, такие как Саша Спилберг, Ксения Бородина, Дилара Зинатуллина, Карина Карамбейби и другие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии