IZ: В списке гостей Ивлеевой была Ксения Бородина и Саша Спилберг

В числе приглашенных на провокационную вечеринку, организованную блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой, оказались блогеры-миллионники, такие как Саша Спилберг, Ксения Бородина, Дилара Зинатуллина, Карина Карамбейби и другие.