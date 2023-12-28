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IZ: В списке гостей Ивлеевой была Ксения Бородина и Саша Спилберг

IZ: В списке гостей Ивлеевой была Ксения Бородина и Саша Спилберг

В числе приглашенных на провокационную вечеринку, организованную блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой, оказались блогеры-миллионники, такие как Саша Спилберг, Ксения Бородина, Дилара Зинатуллина, Карина Карамбейби и другие.

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