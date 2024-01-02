Во время ракетной атаки на Украине Польша поднимала в небо две пары истребителей F-16

Командование Вооруженных сил Республики Польша во вторник, 2 января, заявило, что во время российской ракетной атаки на Украине для безопасности своей страны в небо были поняты две пары истребителей F-16, – сообщают польские СМИ.
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