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«Король похоронщиков» возглавил список «Партии пенсионеров»

«Король похоронщиков» возглавил список «Партии пенсионеров»

Уже, кажется, никакая новость о предстоящих выборах в Госдуму никого не удивит. Конкуренты откусывают друг другу скальпы в соцсетях и в телевизоре, крупные партии льют на головы друг друга компромат, мелкие – кусают их за пятки, привычный скучный серпентарий.

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