Стало известно, что первое издание «Бесов» Достоевского выставят на аукцион

А также труд Свиньина «Достопамятности Санкт-Петербурга» с гравюрами и картой города В четверг, 27 июня, на торги будут выставлены уникальные лоты - автограф Бориса Пастернака, первое прижизненное издание «Бесов» Федора Достоевского и записки Эдуарда Лимонова.