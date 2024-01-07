Абсолютный рейтинг
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Абсолютный рейтинг

20 806 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Verter Verter
    Хуже чем сейчас точно не будетБлогеры и клоуны....
  • Verter Verter
    Поясните что вы имели в виду?Блогеры и клоуны....
  • Александр Сизов
    Да жаль что нет достойных неужели не вырастели а хочется увидеть и успокоитсяБлогеры и клоуны....

1 киловатт по 230 р, а GPS-сигнал кто-то глушит. Санта-Клаус обобрал финнов

1 киловатт по 230 р, а GPS-сигнал кто-то глушит. Санта-Клаус обобрал финнов

Те финны, которые в прошлом году сражались с соседями за дрова и один за другим закрывали свои кафешки, миниотели или что-то посрьезнее - наверное, думали, что это - все, это - дно, из которого им уже никогда не выбраться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВД
Владимир Дробышевский
средняя з.пл 3800 евро или 3800 х 106.5 = 404700 руб.
Ответить
44 мин.
Каверин Виктор
В 10 раз, но не в 60.
Ответить
40 мин.
владимир рябченко
А что мы смогли сделать, чтобы не допустить КатаСтройку???
Ответить
13 мин.

Картина дня

наверх