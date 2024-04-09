Российская наука имеет большие перспективы, но нужно правильное финансирование

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что правительство не только продлило до 2030 года, но и расширило программу по нейтронным и синхротронным исследованиями, благодаря чему та получила дополнительное финансирование — около 450 млрд рублей.
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