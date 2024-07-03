Министр окружающей среды: жители Республики Молдова не останутся без воды

Нет риска того, что жители Республики Молдова останутся без питьевой воды. Такое заявление сделал министр окружающей среды, Сергей Лазаренку, после того, как власти выпустили гидрологическое предупреждение до 9 июля, а в социальных сетях появились видеозаписи, показывающие, что уровень воды в реке Днестр крайне низкий.
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