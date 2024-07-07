Как решить проблему демографии

В

Воробей

Из этого комментария должно быть понятно, почему демографическая проблема не сулит быть разрешенной. Нижеследующее, в ответ на то, что мужчины такие всякие и нехорошие, слабые и безвольные, да ещё и "мд движение" их портит: "Если это даже так и есть, хотя понятно, что в массе мужчины именно такие, какие они и должны быть - других нет и не будет, то это ничуть не улучшает несчастную долю женщины в эмансипированном социуме, которая лишена семейного личного счастью в нём, в принципе. Женская природа во всей предыдущей истории формировалась и отрабатывалась под фактическое ВОСПРИЯТИЕ мужчины как защитника и обеспечивателя. И только если женщина живёт с мужчиной, который воспринимается ею таким, её подсознание мотивирует её к систематическому сексу с ним. А это обеспечивает возможность любви и прочности семьи. И совершенно не важно, на сколько данный мужчина ОБЪЕКТИВНО высок в мужской социальной иерархии! Более того, вполне естественно, что альфа-самцов в этой иерархии относительное маленькое меньшинство, по определению. Если же у женщины нет этого ОЩУЩЕНИЯ, по ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ, то её подсознание отказывается мотивировать её на регулярный секс с мужем. Это значит, что социум только тогда позволяет женщине семейное счастье - с любовью, когда создаёт условия, располагающие к возникновению и поддержанию у жены такого ВПЕЧАТЛЕНИЯ. Это значит, что, если по какой-то причине данная жена начинает ощущать, что у неё начинает портиться или блекнуть такое ОЩУЩЕНИЕ о муже, то это - сигнал о приближающихся проблемах. И ей, как минимум, следует заняться тем, что в её власти - заняться молитвами, или аутотренингом, возвеличивающими мужа, как божество. Я тут вовсе не утрирую. В частности в индуизме вполне конкретно есть культ отождествления супруга с Богом, а супругу, соответственно с Богиней. Естественно, в этом культе Богу и Богине приписываются соответствующие мужские и женственные атрибуты и характеристики. Женщины, которые всего этого не знают и не понимают, несчастны! И ничего с этим не поделать. А учитывая, что в эмансипированном социуме практически невозможно воспитаться женщину, у которой бы имело бы место единство её личности, формируемой таким воспитанием, и её женственной природы, доставшейся от предков, то "мд движение" постулирующее этот факт, очень полезно и правильно. Хотя, лично я не знаю того, на сколько их учение качественно в деталях, проясняющих, в чём именно заключаются проблемы женщин, неспособных к семейной жизни. Мужчинам нужно осознать реалии мира, в котором они живут, и понять, что им ОБЪЕКТИВНО нет смысла связываться с такими женщинами. Чудес не бывает!"