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«Нас послали и заблокировали»: вместо пони-фермы в парке Кирова хотят построить кафе

«Нас послали и заблокировали»: вместо пони-фермы в парке Кирова хотят построить кафе

Планы по масштабной реконструкции парка Кирова в Новосибирске возмутила многих жителей города. Сильнее всего новый проект зеленой зоны ударит по основателям пони-фермы и сотням ребятишек с инвалидностью, которые проходят там специальную терапию.

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