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Synchron создала мозговой имплант со встроенным ChatGPT Американская компания Synchron...

Synchron создала мозговой имплант со встроенным ChatGPT Американская компания Synchron...

Synchron создала мозговой имплант со встроенным ChatGPTАмериканская компания Synchron, разрабатывающая технологии нейрокомпьютерных интерфейсов (BCI) для восстановления двигательных функций у парализованных людей, объявила об интеграции системы генеративного искусственного интеллекта OpenAI в свою платформу.

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