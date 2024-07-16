Synchron создала мозговой имплант со встроенным ChatGPT Американская компания Synchron...

Synchron создала мозговой имплант со встроенным ChatGPTАмериканская компания Synchron, разрабатывающая технологии нейрокомпьютерных интерфейсов (BCI) для восстановления двигательных функций у парализованных людей, объявила об интеграции системы генеративного искусственного интеллекта OpenAI в свою платформу.