Synchron создала мозговой имплант со встроенным ChatGPT Американская компания Synchron...

Synchron создала мозговой имплант со встроенным ChatGPTАмериканская компания Synchron, разрабатывающая технологии нейрокомпьютерных интерфейсов (BCI) для восстановления двигательных функций у парализованных людей, объявила об интеграции системы генеративного искусственного интеллекта OpenAI в свою платформу.
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