Мариинка дебютирует на сцене Большого театра Беларуси

С оперой Мусоргского «Хованщина» 8 декабря солисты оперы, хор и симфонический оркестр Мариинки дебютирует на сцене Большого театра Беларуси с оперой Модеста Мусоргского «Хованщина» в постановке Леонида Баратова.
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