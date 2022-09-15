В Преображенском парке появились деревья

В Преображенском парке высадили 12 сосен – это первые деревья, появившиеся в рамках федеральной программы по благоустройству, за которую голосовали местные жители.
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