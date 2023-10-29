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Последний пост Мэтью Перри в соцсети оказался пророческим

Последний пост Мэтью Перри в соцсети оказался пророческим

Американский актер Мэтью Перри, скончавшийся в возрасте 54 лет в своем доме в Лос-Анджелесе, незадолго до своей смерти опубликовал пост в соцсети, в котором поделился впечатлениями от времяпровождения в джакузи.

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