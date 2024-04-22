Неожиданная реакция на белорусскую косметику…

У нас в городе начали открываться магазинчики с белорусской косметикой и я не смогла устоять! Потому что уже не первый год и в печатных блогах, и в Инстаграме девочки хвалят как декоративную, так уходовую косметику.
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