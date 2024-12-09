Тайип Эрдоган назвал себя и Путина единственными опытными политиками в мире

Эрдоган считает, что в мире остались только два лидера: он и Путин.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что в мировой политике остались только два достойных лидера: он сам и Владимир Путин.
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