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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руни о 0:1: «ПСЖ» мог выиграть с разницей в 2-3 мяча. Разочарован игрой «Арсенала», и болельщиками тоже. Атмосфера была вялой»

«Канониры» уступили в первом полуфинале со счетом 0:1 на своем поле.  «ПСЖ» мог выиграть с разницей в два-три мяча.

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