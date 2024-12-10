Подростки в СИЗО

Взрослые озаботились духовным, образовательным и культурным развитием малолетних преступников. Встретившись на троих - Уполномоченная по правам ребенка в Крыму, замначальника УФСИН и председатель организации «Национальная родительская ассоциация» - обсудили, как сообщается «основные направления взаимодействия в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, содержащихся в следственном изоляторе №1 Симферополя».
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