Подростки в СИЗО

Взрослые озаботились духовным, образовательным и культурным развитием малолетних преступников. Встретившись на троих - Уполномоченная по правам ребенка в Крыму, замначальника УФСИН и председатель организации «Национальная родительская ассоциация» - обсудили, как сообщается «основные направления взаимодействия в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, содержащихся в следственном изоляторе №1 Симферополя».