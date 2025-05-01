В Бразилии в возрасте 116 лет умерла старейшая жительница планеты

Старейшая жительница планеты, монахиня из Бразилии Ина Канабарру Лукас умерла в возрасте 116 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Конгрегации сестер кармелиток бразильского города Порту-Алегри.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии