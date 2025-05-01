Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Бразилии в возрасте 116 лет умерла старейшая жительница планеты

В Бразилии в возрасте 116 лет умерла старейшая жительница планеты

Старейшая жительница планеты, монахиня из Бразилии Ина Канабарру Лукас умерла в возрасте 116 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Конгрегации сестер кармелиток бразильского города Порту-Алегри.

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