Поехали, поехали...

Что требуют туристы, путешествующие на поездах дальнего следования — опрос 2025 года Организаторы телеконференции NewTravelRu провели очередной опрос более чем 35000 путешественников собрали мнения в 200 чатах и туристических сообществах — создав список требований и пожеланий пассажиров в 2025 году.
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