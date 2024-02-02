Токсичные вещества обнаружены в крови ведущих политиков Брюсселя

Маргрете Вестагер, Вирджиниюс Синкявичюс и Франс Тиммерманс — лишь трое из 16 чиновников и общественных деятелей ЕС, принявших участие в эксперименте экологических НПО, призывающих к запрету веществ PFAS.
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