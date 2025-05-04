В «Спартаке» объяснили, почему Максименко и Денисов не сыграют против «Факела»

Пресс-атташе московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему вратарь Александр Максименко и защитник Даниил Денисов не сыграют за красно-белых против воронежского «Факела» в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги.
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