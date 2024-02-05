В Архангельске создали совет по развитию ТОСов

Координационный совет будет заниматься развитием территориальных общественных самоуправлений в городеНовая структура займется популяризаций и распространением движения ТОС среди населений, а также поддержкой инициатив — будет оказывать методическую и организационную помощь.
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