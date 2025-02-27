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ЦБ России отложил массовое внедрение цифрового рубля

ЦБ России отложил массовое внедрение цифрового рубля

Центробанк отложил массовое внедрение цифрового рубля с лета 2025 года на более поздний срок, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках ежегодной встречи с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

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