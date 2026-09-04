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Задавайте себе этот вопрос каждое утро: он может изменить вашу жизнь

Задавайте себе этот вопрос каждое утро: он может изменить вашу жизнь

Автор бестселлеров Марк Непо, который справился с тяжелым заболеванием, переосмыслил отношение к жизни и придумал революционно простую утреннюю практику, которая помогает стать счастливее.

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