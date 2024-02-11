Однокурсник Сырского рассказал о студенческих годах нового главкома ВСУ

Однокурсник нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского 11 февраля рассказал «Известиям», что из четырех студенческих лет обучения в военном вузе около года они провели в лагерях и полях, отрабатывая тактическую и огневую подготовку и вождение боевых машин.