Однокурсник Сырского рассказал о студенческих годах нового главкома ВСУ

Однокурсник нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского 11 февраля рассказал «Известиям», что из четырех студенческих лет обучения в военном вузе около года они провели в лагерях и полях, отрабатывая тактическую и огневую подготовку и вождение боевых машин.
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