В Ульяновской области пятерых детей прохожие спасли из горящего дома: «Крик, плач, и все в дыму»

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН, 12 ноября, ФедералПресс. Родителям из села Ясашная Ташла в Тереньгульском районе потребовалось всего на полчаса оставить детей без присмотра, как случился пожар – и многодетное семейство осталось без крова.
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