Кофе подорожает на 25% из-за неурожая во Вьетнаме

По словам Александра Стрельникова, сильнее всего цены вырастут в бюджетном сегменте В России в ближайшие месяцы плавно подорожают все виды кофе на 15-25%, заявил "Известиям" основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников.
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