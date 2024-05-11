Кофе подорожает на 25% из-за неурожая во Вьетнаме

По словам Александра Стрельникова, сильнее всего цены вырастут в бюджетном сегменте В России в ближайшие месяцы плавно подорожают все виды кофе на 15-25%, заявил "Известиям" основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников.