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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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20.00 – коэффициент на выход Армении на Евро-2024. Ей нужно обыграть Уэльс и Хорватию

Сборная Армении еще не потеряла шансы на выход в финальную стадию Евро-2024. Армянской команде нужно побеждать Уэльс (18 ноября) и Хорватию (21 ноября) и надеяться на потерю очков хорватов в матче с Латвией (18 ноября).

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