Парламентская газета

864 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Мда далеко пойдем с такими чиновниками и политиками, а что в России будут делить где учат на дебилов, дураков и таких...Регионы России по...
  • Pelegrin 2
    Причем полная. Или круглаяВ Минобороны опро...
  • Pelegrin 2
    Как быстро хохложопая очнулась и заголосила!В Минобороны опро...

Законы, вступающие в силу в декабре

Законы, вступающие в силу в декабре

1 декабря. Тарифы ЖКУ повысят максимум на 9 процентов ​Предельная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения составит 9 процентов, при этом окончательные решения об уровне повышения должны будут принять региональные власти.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх