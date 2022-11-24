Законы, вступающие в силу в декабре

1 декабря. Тарифы ЖКУ повысят максимум на 9 процентов Предельная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения составит 9 процентов, при этом окончательные решения об уровне повышения должны будут принять региональные власти.
1 декабря. Тарифы ЖКУ повысят максимум на 9 процентов Предельная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения составит 9 процентов, при этом окончательные решения об уровне повышения должны будут принять региональные власти.
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