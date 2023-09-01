Медвежий угол

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С нашей творческой элитой надо поступать так, как Сталин: «Не любите Родину — вон из страны!»

С нашей творческой элитой надо поступать так, как Сталин: «Не любите Родину — вон из страны!»

Вы не обратили внимания на одну закономерность: трудности, которые мы сегодня пытаемся преодолеть, уже были у нас в прошлом? Стоит только покопаться в завалявшихся бумагах, архивных материалах, как обнаружится и проблема, и способ её решения.

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Комментарии
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ФС
Фарид Сабиров
Сначала в армию потом дальше
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18 час.
ВБ
Вячеслав Белослюдов
Мишустину важна только цифра. Цифра - это развитие и прогресс. Человек - пережиток. Правительству нужен только полный контроль. Животных уже чипируют? Люди следующие. Новое крепостничество. Какая культура? Вы вообще о чём?
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18 час.

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