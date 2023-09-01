С нашей творческой элитой надо поступать так, как Сталин: «Не любите Родину — вон из страны!»

Вы не обратили внимания на одну закономерность: трудности, которые мы сегодня пытаемся преодолеть, уже были у нас в прошлом? Стоит только покопаться в завалявшихся бумагах, архивных материалах, как обнаружится и проблема, и способ её решения.
Вы не обратили внимания на одну закономерность: трудности, которые мы сегодня пытаемся преодолеть, уже были у нас в прошлом? Стоит только покопаться в завалявшихся бумагах, архивных материалах, как обнаружится и проблема, и способ её решения.
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