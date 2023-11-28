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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасова о фигурном катании в России: «Мы ни в коем случае не деградируем. Плохо, что нет международных соревнований, но говорить, что мы стали делать что-то хуже – неправда»

«Пока тяжело сказать, негативно ли повлияло отстранение от международных соревнований на фигурное катание в стране.

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