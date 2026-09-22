SUSANIN
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SUSANIN

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Уроков в 10-11-х классах станет больше

Уроков в 10-11-х классах станет больше

Ижевск. Удмуртия. С 1 сентября 2027 года минимальное количество учебных часов в старших классах увеличилось в Удмуртии и по всей России до 2 312 часов.

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