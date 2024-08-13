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Алаудинов рассказал о больших потерях ВСУ на курском направлении

Алаудинов рассказал о больших потерях ВСУ на курском направлении

Бесконтрольное передвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении остановлено. Об этом 13 августа заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов.

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