Бесконтрольное передвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении остановлено. Об этом 13 августа заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов.
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