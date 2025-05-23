Меланома на лице: кто в зоне риска? Любое новообразование на коже не должно оставаться без внимания. Изменение цвета, появление пигментных пятен, шелушение и покраснение – тревожные симптомы, которые могут быть признаками меланомы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии