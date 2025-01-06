2005-й – первый год семикратного чемпиона «Ф-1» в «Феррари»! А где сейчас гонщики того сезона?

Вот и начался 2025 год – и он уже станет знаковым в «Ф-1»: в серию перейдут шестеро новичков, победители Гран-при распределились по аутсайдерам (Сайнс в «Уильямсе», Окон – в «Хаасе»), у «Мерседеса» новые молодые лидеры, главный фаворит – «Макларен» впервые за несколько десятилетий, а за «Феррари» вновь стартует семикратный чемпион.