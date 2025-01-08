Теннисист Даниил Медведев сообщил о рождении второго ребёнка

Российский теннисист Даниил Медведев 7 января поделился новостью о рождении второго ребёнка. / Источник: © IMAGO/Global Look PressСпортсмен опубликовал в соццсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) фотографию из роддома, на котором он запечатлён с дочерью Алисой и новорождённым ребёнком на руках.
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