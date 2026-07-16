СК начал проверку после резкого ухудшения самочувствия детей в метро Петербурга

Следователи выясняют обстоятельства инцидента на станции метро «Пионерская» в Санкт-Петербурге, где дети обратились за помощью после ухудшения самочувствия, после чего их на носилках экстренно забрала скорая.
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