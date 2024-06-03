Колокольцев негодует по поводу массовых увольнений в МВД, а простые полицейские обвиняют в этом самого министра

Интересная жизнь с Vera Star Фото: aiophotoz.com Недавно министр МВД Владимир Колокольцев пожаловался на увеличении некомплекта личного состава, который на сегодняшний день составляет до 152 тысяч полицейских.
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