В Раде заявили, что ВСУ сдают территории с "колоссальной скоростью"

REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy Появилось очередное доказательство катастрофического положения ВСУ на покровском направлении: в Сети опубликованы кадры занятия украинских позиций нашими передовыми отрядами.
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