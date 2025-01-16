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В Раде заявили, что ВСУ сдают территории с "колоссальной скоростью"

В Раде заявили, что ВСУ сдают территории с "колоссальной скоростью"

REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy Появилось очередное доказательство катастрофического положения ВСУ на покровском направлении: в Сети опубликованы кадры занятия украинских позиций нашими передовыми отрядами.

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