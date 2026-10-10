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Спорт Уик-Энд

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Овечкин повторил антирекорд НХЛ! Великий снайпер вновь не может забить на старте сезона

Овечкин повторил антирекорд НХЛ! Великий снайпер вновь не может забить на старте сезона

Капитан «Вашингтона» остался без гола в четвёртом матче подряд. Любопытно, что в трёх предыдущих случаях россиянин прерывал аналогичную серию уже в следующей встрече.

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