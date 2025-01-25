«Искандеры» отработали по целям, мощные взрывы в Киеве, «Герани» выбивают объекты врага, удары по Украине на сегодня, 25 января Юлия СоколоваГромкие взрывы в Черкассах и Киеве в ночь на 25 января.
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