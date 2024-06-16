Скидка на российскую нефть Urals для Индии достигла минимума с начала 2023 года Татьяна АрестоваВ июне текущего года Россия подписала контракты на поставку нефти марки Urals в Индию с исторически низким дисконтом в размере 3-3,5 доллара за баррель по сравнению с ценой Brent, сообщили источники агентства Reuters.