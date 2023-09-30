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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» объявил о сделке с Infinite Athlete до конца сезона. Клуб получит 43 млн фунтов от титульного спонсора

«Челси» объявил о сделке с Infinite Athlete до конца сезона. Клуб получит 43 млн фунтов от титульного спонсора

Лондонский клуб объявил о соглашении с Infinite Athlete. Сделка рассчитана до конца нынешнего сезона, по ее условиям логотип компании будет размещен на футболках мужской и женской команд.

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