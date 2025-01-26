Зеленский отправил командующего Сухопутными войсками руководить группировкой войск на донецком направлении

Генерал-майор Михаил Драпатый, который в ноябре прошлого года был назначен на должность командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, будет руководить оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица".
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