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Зеленский отправил командующего Сухопутными войсками руководить группировкой войск на донецком направлении

Зеленский отправил командующего Сухопутными войсками руководить группировкой войск на донецком направлении

Генерал-майор Михаил Драпатый, который в ноябре прошлого года был назначен на должность командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, будет руководить оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица".

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