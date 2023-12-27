Сергей Лёвкин рассказал о ходе реализации нацпроекта «Производительность труда»

Совместное совещание столичного Департамента градостроительной политики и Департамента экономической политики и развития по вопросу реализации национального проекта «Производительность труда» прошло в Москве.
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