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Zero Hedge

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Iron Ore Below $100 As UBS Warns "Fundamentals Are Deteriorating"

Iron Ore Below $100 As UBS Warns "Fundamentals Are Deteriorating"

Iron Ore Below $100 As UBS Warns "Fundamentals Are Deteriorating" Iron ore futures in Singapore fell to their lowest intraday level in one year as deteriorating fundamentals continued to weigh on the market.

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