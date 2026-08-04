Iron Ore Below $100 As UBS Warns "Fundamentals Are Deteriorating" Iron ore futures in Singapore fell to their lowest intraday level in one year as deteriorating fundamentals continued to weigh on the market.
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